La violenza di genere è anche economica | la subisce una donna su tre

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il Museo del Risparmio ha condotto diverse indagini, negli ultimi anni, sul rapporto tra mondo femminile e il denaro. Ne è emerso che il 60% delle donne delega volontariamente la gestioneal partner e il restante 40% gestisce, da sola, unicamente le spese quotidiane. Gli uomini si dichiarano interessanti ad approfondire le proprie conoscenze in materia di denaro, le donne, in larga parte, si dichiarano sostanzialmente disinteressate a saperne di più. Una ricerca del Museo condotta nel 2018 su un campione rappresentativo a livello nazionale, evidenziava che il 21% di donne in età 15-64 non possiede un conto corrente personale (non cointestato). La percentuale non è diminuita nel 2021. Secondo il Rapporto DIRE lapiù frequente è quella psicologica,subìta dalla grande maggioranza delle donne, seguita da quella ...

In un video musicale i giocatori intonano "Every breath you take", canzone dei Police: l'iniziativa per il Natale (golssip)

... dalle vittime didiai senza dimora, alle persone in carico ai servizi per disturbi mentali, per la disabilità, per le dipendenze, le persone inserite in strutture di accoglienza o ...Non riesco a capire come abbia fatto una cosa del, viveva in un mondo suo, non parlava con ... a est della regione di Parigi, sono sotto shock e parlano di "scenario di spaventosa". Noé ...Proposta della consigliera comunale Anna Ferretti: devolvere fondi non utilizzati per l'attività politica a favore delle vittime di violenza di genere. Appello ai gruppi consiliari e ai consiglieri pe ...L'uguaglianza di genere è una questione cruciale che richiede l'attenzione e l'azione di tutti, e TIM, il principale operatore di telecomunicazioni italiano, s ...