La vinoterapie nasce a Bordeaux | in Francia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)è una città situata nel sud-ovest della, rinomata per essere il cuore della regione vinicola di. Conosciuta per i suoi vini pregiati,vanta secoli di storia legati alla produzione vinicola. Oltre alla sua fama enologica, la città offre una ricca architettura del XVIII secolo, dichiarata Patrimonio dell'Umanità UNESCO, che include monumenti come la Place de la Bourse e la Cattedrale di Saint-André.è anche un centro culturale vivace, con musei d'arte, teatri, una gastronomia rinomata e uno stile di vita raffinato che attrae visitatori da tutto il mondo. Il nome diè strettamente legato al mondo dei vini. Questa regione vanta secoli di esperienza nella coltivazione delle viti e nella produzione di alcuni dei vini più pregiati al ...