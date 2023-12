La verità di Giorgetti su Mes e Patto di Stabilità

Leggi su agi

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) AGI - Non sono previste manovre aggiuntive, nessuna festa suldima solo un compromesso che andrà valutato nel tempo. Mentre il Mes non è nè la causa nè la soluzione ai problemi dell'Italia perchè a stare sul banco degli imputati è il debito che deve essere tenuto sotto controllo. In circa mezz'ora il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo, risponde a 360 gradi alle domande che arrivano dai parlamentari della Commissione Bilancio della Camera, riunita per lavorare agli emendamenti alla Manovra. E rimarca con forza la necessità di "uscire con coraggio dalla fase in cui ci siamo assuefatti a questo Lsd che abbiamo preso per 4 anni, e piano piano eliminare punto per punto tutte queste misure che non ci possiamo permettere". "Ho interrotto le ferie a qualcuno", dice scherzando mentre entra in una Sala ...