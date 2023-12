La vendita di Netco a Kkr può far bene al mercato Tlc FT promuove Labriola

Leggi su formiche

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il risiko è solo all’inizio, ma per i mercati c’è da essere ottimisti. Ladida parte di Tim al fondo americano Kkr, in cordata con il Tesoro (20%) è un’operazione che può fara un comparto, quello delle telecomunicazioni, mai così a corto di margini e ricavi come in questi anni. Concorrenza esasperata, lotta all’ultimo sconto e una certa opacità delle regole hanno nel tempo eroso la redditività di un’industria strategica per definizione. Per questo la cessione della rete primaria, secondaria e dei cavi di Sparkle voluta fortemente da Pietro, ceo dell’ex monopolista, al prezzo di 20 miliardi, ha il suo perché. Non solo potrà liberare Tim dal gigantesco debito di oltre 30 miliardi che finora ha limitato lo spazio di manovra del gruppo, ma potrebbe benissimo dare vita a un effetto domino ...