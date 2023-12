LA TRILOGIA DI SISSI SU RAIMOVIE | ROMY SCHNEIDER E IL MITO DELL’IMPERATRICE D’AUSTRIA

(Di mercoledì 27 dicembre 2023), ovvero Elisabeth Amalia Eugenia di Baviera, ha sposato l’imperatore, Francesco Giuseppe, all’età di diciassette anni. A contribuire a trasformarla in unsenza tempo è l’attriceche rivedremo in prima serata su Rai Movie con ladei film degli anni ’50. Famosa per il suo fascino e la sua eleganza già ai suoi tempi, l’imperatriceè stata consacrata come grande personaggio romantico dalla bellezza sfolgorante diche l’ha interpretata, anche lei diciasettenne, nei tre film realizzati a metà degli anni Cinquanta dal regista austriaco Ernst Marischka. Parliamo di “La principessa”, “– La giovane imperatrice” e ...

... ribelle, sfortunata: la Principessaha segnato intere generazioni, divenendo una vera icona sin da quando la sua storia si è trasformata in un film (o meglio, in una vera e propria...Dalla straordinariacon Romy Schneider , che ha reso il personaggio dell' Imperatrice celebre nel mondo, e che potremo vedere stasera su Rai 1 , fino al nuovo e moderno adattamento Netflix . Ecco tutti i film e ...In streaming un’opera che reinventa Sissi come pioniera dell’emancipazione femminile. Storia di un’esistenza con le stecche e un corpo disciplinato dal patriarcato. GUARDA ORA IL FILM I SCOPRI MYMOVIE ...Un film distribuito mondialmente e diventato un vero e proprio cult per il cinema dell'epoca. Ecco tutte le curiosità sul primo capitolo della trilogia ...