La tecnologia di misurazione dell’ossigeno copiata dagli Apple Watch

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Al centro della disputa tra la Masimo Corp. (società della California, leader nella produzione di tecnologie sanitarie) edc’è lo strumento didell’ossigenazione del sangue attraverso gli(Series 9 e Ultra 2) utilizzando i sensori luminosi. Ed è proprio su alcuni aspetti di questache l’azienda di Cupertino ha – secondo l’International Trade Commission americana – violato alcuni dei brevetti depositati dall’azienda ricorrente. Ma come funzionano questi sensori? LEGGI ANCHE > Cosa sta succedendo a due modelli dinegli Stati Uniti Al centro, dunque, c’è il principio della pulsossimetria. Si tratta di una metodica che sfrutta una determinata quantità di luce rossa e infrarossa in grado di essere assorbita (a livello ...

