La strada più pericolosa del Lazio? La Pontina Lo certifica l’ISTAT

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Pubblicato il 27 Dicembre, 2023 Secondo, nel 2022, laStatale 148, è anche la piùdel. Lono i numeri: nell’anno solare scorso, sono stati registrati ben 210 incidenti, 3 decessi e 325 feriti. Lacontinua a costituire dunque una seria minaccia per la sicurezzale sia per i problemi infrastrutturali di cui soffre che a causa di comportamenti pericolosi alla guida. La pericolosità di un’arteria che migliaia di lavoratori ogni giorno percorrono per raggiungere il proprio posto di lavoro, è da anni ormai, al centro di una battaglia che l’UGLsta portando avanti con la richiesta alle istituzioni di intervenire per limitare il numero degli infortuni sul lavoro in ...