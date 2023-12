La riforma Valditara fa acqua da tutte le parti | Confindustria esulta | ma danneggerà anche loro

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Una delle caratteristiche di questo primo anno delle destre al governo è il fatto di creare nuove diseguaglianze e ampliare quelle esistenti. È una destra che, usando un neologismo ampiamente usato ormai, è divisiva su molti piani. La nuova frattura che il governo sta portando avanti riguarda la scuola. Una frattura che vede da una parteche plaude in maniera entusiastica alladegli istituti tecnici e professionali del ministro, e dall’altra la bocciatura da parte della scuola. Lainfatti è stata stroncata senza appello in due paginette dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Nonostante sia stata giudicata dal parlamentino della scuola irrealizzabile e carente sotto tutti gli aspetti, il ministro ha tirato dritto e addirittura ne ha anticipato i contenuti con un ...

“Sui contenuti della Riforma Valditara riguardante la filiera tecnico-professionale discuteremo in parlamento ma trovo estremamente vessatorio nei ... (orizzontescuola)

Il prossimo anno scolastico ci sar anno delle novità portate dalla Riforma sul voto in condotta e la sospensione degli studenti proposta dal Ministro ... (orizzontescuola)

Il piano del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, è già stato annunciato, promuovendo unache punta a rafforzare le competenze di base in italiano, matematica e ......in commissione - si terranno moltissime audizioni e la discussione generale - sullavolta ... uno dei cavalli di battaglia del ministro dell'Istruzione Giuseppe