La ricerca di un’azienda napoletana può rivoluzionare la sicurezza in metro e ferrovie di tutto il mondo

...per dedicarsi allae allo sviluppo di prodotti in stagno e PVC. Una scelta che si è mostrata da subito vincente e che ha reso l'uno dei principali player di mercato. Grazie a...Inoltre, l'si distingue per le sue iniziative e ...per le sue iniziative e partnership nel campo sportivo e della, ... operativa dal maggio 2017 con sedi a Bari e Milano , è'...