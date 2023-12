La Promessa | le anticipazioni di oggi | mercoledì 27 dicembre 2023

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Nell’episodio dide ‘La‘, la soap opera di Canale 5 ambientata negli anni ’20 in Spagna, seguiamo le vicende di Jana Exposito. Infiltratasi come cameriera nella tenuta La, Jana si impegna a scoprire l’assassino di sua madre avvenuto quindici anni prima e il destino del suo fratello minore, incrociando nel suo cammino l’amore per Manuel, figlio della famiglia Lujan. La, la trama di27L’episodio divedrà scontrarsi nuovamente sentimenti e ricerca della verità. Con lepronte a svelare i colpi di scena tra segreti, intrighi familiari e questioni di eredità, cosa si nasconde dietro le quinte de ‘La‘? La giornata di ...