La Promessa Anticipazioni 28 dicembre 2023 | Jimena chiede scusa a Jana per riconquistare Manuel!

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco ... (comingsoon)

La Promessa , anticipazioni di giovedì 28 dicembre 2023: la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5. Ecco in anteprima le anticipazioni ... (movieplayer)

Ladel 28 dicembre: La servitù aiuta Jana Tutti i domestici del palazzo si adoperano per coprire Jana , malata, dai suoi doveri, evitando che Petra sospetti qualcosa. Nel ...Qui la trama completa de La. Scopriamo tutte lesettimanali de Ladal 27 al 29 dicembre 2023 .Ecco il Riassunto delle Puntate di Beautiful e La Promessa che andranno in onda oggi, mercoledì 27 dicembre 2023.Nuove anticipazioni de La Promessa per la puntata del 28 dicembre 2023 in onda su Canale 5 con nuovi sviluppi e rivelazioni che terranno il pubblico con il fiato sospeso.