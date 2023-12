La lettera per l' uomo morto nel magazzino del Grana Padano | «Dispiace che tu non abbia mostrato amore attento e affettuoso»

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) C'è l'addio e non solo nellascritta dai figli di Giacomo Chiapparini, l’imprenditorea 74 anni per il crollo degli scaffali neldi stagionatura. «Tu hai vissuto la vita che volevi, coltivando ambizioni che nessuno avrebbe mai immaginato e la tua famiglia ti ha dovuto seguire in questa corsa»

Alex Batty ha rivelato di aver mentito sui dettagli della sua fuga per proteggere sua madre e suo nonno dalla polizia. In un'intervista al The Sun, ... (ilmattino)

...Iran si riserva il diritto legittimo di rispondere con decisione ' a Israelel'uccisione del generale delle Guardie della Rivoluzione Seyyed Razi Mousavi, in Siria. Lo ha affermato in una......La difesa di Macron Lagiunge quasi una settimana dopo che il presidente francese Emmanuel Macron ha difeso l'attore nella sua intervista in diretta dall'Eliseo dopo le polemichela legge ...1-novies. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1-quater, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore ...S heghi Papavero («Papavero» è la traduzione in italiano del cognome) è una donna iraniana, nata a Teheran, che dal 2011 vive a Bergamo. Da quando è iniziata la protesta in Iran contro il regime degli ...