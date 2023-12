La figlia di Antonio Ricci | “Certo che sono raccomandata I fuorionda di Giambruno? Li ho trovati stupendi”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ladi: “che” “che, ma essendo ladel capo, ho dovuto lavorare il triplo per ottenere la fiducia di chi collabora con lui da più di 30 anni”: a parlare è Vittoria, secondogenita di, il papà di Striscia la Notizia. Trentacinque anni e una laurea in Relazioni pubbliche e pubblicità con una tesi in Economia politica sulla crisi del mercato musicale, Vittoriada nove anni lavora a Striscia la Notizia, occupandosi del museo dedicato al tg satirico. Intervistata dal Corriere della Sera, la giovane afferma: “Io lavoro per papà, nondipendente Mediaset. E faccio ...