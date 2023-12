La «Dop» Economy vola | anche nel 2023

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La Dop, cioè quel ramo dell'economia enogastronomica legata ai prodotti certificati appunto «Dop» e non solo,. Inflazione e caro vita non hanno ostacolato il Made in Italy di qualità che ha superato per la prima volta il tetto dei 20 miliardi di euro di valore alla produzione. Record, mai così tanto. La crescita è stata continua, anno dopo anno, ma nel 2022 i prodotti Dop e Igp (326 in tutto) hanno creato un fatturato di 20,2 miliardi di euro, +6,4% sul 2021 (rapporto Ismea-Qualivita). E i numeri sarebbero ancora più alti se si vincesse quell’Italian sounding a tache vale 120 miliardi di euro. Ma segnali ancor più positivi arrivano dai primi 9 mesi dele dal trend previstoper la fine dell'anno, con l'abituale accelerata data dalle spese per pranzi e cenoni di Natale e ...

ROMA - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Record per la, vale 20 miliardi - Nel 2022 fatturato da 621 miliardi - 6 miliardi di euro di danni all'agricoltura per il clima - Parmigiano Reggiano, 2023 in perdita per i produttori di latte mgg/gtr/...Quest'anno si supereranno i 20 mld di fatturato che erano già record nel 2022. Vini e formaggi i motori dell'economia di qualità e certificata italiana ...