La crociata di Salvini contro l’auto elettrica | “Ue la smetta con questa follia”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ladi Matteonon si ferma. Puntuale come sempre arriva il suo attacco a quella che viene definita unao una sciocchezza da parte dell’Europa. L’ultimo assalto di una lunga serie lo lancia parlando con i cronisti a Cagliari: “Per la prima volta nella storia il Parlamento europeo potrà avere una maggioranza senza la sinistra, senza i socialisti. E questo vuol dire smetterla con le follie delsoloe altre sciocchezze”, Quello dinon è di certo il primo attacco al, ma anzi è solo l’ultimo capitolo di quella che ormai è diventata una lunga storia, come dimostrano le esternazioni sul tema da parte del ministro delle ...

... messo alle strette, ha lanciato una sorta dicontro l'Europa e gli Stati Uniti, alla ... vengono loro Castellani (Luiss): Matteosi illude di poter replicare l'alleanza Cdx in Europa ...Matteocritica la sconfitta del Milan con l'Atalanta. Su Instagram il leader della Lega attacca il Milan dopo la sconfitta per tre a due a BergamoIl ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, prosegue nella sua crociata contro l'auto elettrica e attacca l'Ue.Stanno per arrivare delle nuove normative per far fronte al fenomeno degli autovelox per fare cassa. Le parole del ministro Matteo Salvini ...