La cinese Byd si appresta a superare Tesla come primo produttore di auto elettriche al mondo

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La casamobilisticaByd sia prendere il posto della statunitensenel ruolo di leader globale per la vendita di veicoli elettrici. Il sorpasso, riporta l’agenzia Bloomberg, potrebbe avvenire già nel trimestre che si chiuderà tra pochi giorni. La casavende moltissimo in patria, il più grande mercato al, e ancora poco all’estero ma la sua politica commerciale è particolarmente competitiva. A differenza die altre case i suoi modelli sono infatti particolarmente economici. Il suo modello di punta la “Song” viene venuto in Cina all’equivalente di circa 16mila euro e nei primi dieci mesi dell’anno è stato acquistato in quasi 500mila esemplari. A titolo di paragone la Model Y, una delle vetture più economiche di casa ...

