La casa d’infanzia di Beyoncé ha preso fuoco a Natale

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ladiha: l’abitazione di Houston dove la cantante ha trascorso i primi anni di vita è stata colpita da un incendio nella notte di2023. La villetta, una costruzione in mattoncini a due piani che si trova nel quartiere di Rosedale, è stata abitata dalla famiglia Knowles dal 1982 al 1986.era anche tornata a fare visita alla suanel settembre 2022, quando si era scattata alcune foto ricordo dall’esterno mentre si trovava nella città texana per una data del suo Renaissance World Tour. La famiglia che ora vi risiede è riuscita a mettersi in salvo e non ci sono stati feriti, ma si sta ancora indagando sulle cause dell’incendio. “I pompieri hanno risolto tutto in meno di dieci minuti” ha dichiarato ...