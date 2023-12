Klinger “Io medico per mio padre | sanità italiana d’alto livello”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2022 sono state eseguite in Italia 747.391 procedure di medicina e chirurgia estetica. In particolare, 262.556 sono stati interventi chirurgici veri e propri, e 484.834 le procedure mini invasive. Lo dicono i dati raccolti dall’International Society of Aesthetic Plastic Surgery, ottenuti da una proiezione a partire dalle risposte fornite dai chirurghi plastici italiani iscritti alla società internazionale. Secondo questo studio, il nostro paese è all’ottavo posto nella classifica mondiale della bellezza: al primo posto c’è il Brasile per numero di interventi di chirurgia estetica, e gli Stati Uniti sono in pole position per quanto riguarda le procedure mini invasive. Nel 2022 secondo ISAPS l’intervento chirurgico più eseguito in Italia è stato la mastoplastica additiva, seguita dalla blefaroplastica e dalla lipoaspirazione. I trattamenti non invasivi sono ...