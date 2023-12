Kevin Spacey sotterra il MeToo e Netflix

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Zuppa di Porro. Gran casino nel MarRosso e Israele dice che continuerà. Bonus edilizi non solo 110 verso revisione. E novità per i forfettari. Repubblica parla di casino in Forza Italiae ci apre. Mentre trionfalisticamente dice che la Schlein va in fabbrica.si toglie qualche sassolino dalla scarpa. E arrivamo i pro depardieu. I quattro presei di Più europa e storace se li cucina. I debiti dell’inter by Damascelli e la verità su Zuppi. #rassegnastampa27dic L'articolo proviene da Nicola Porro.

torna su YouTube in occasione del Natale e si scatena in un'intervista in cui veste i panni di Frank Underwood, il personaggio che lo ha reso una star in tutto il mondo per l'...è tornato con un nuovo messaggio di Natale, pubblicato sul canale YouTube del giornalista Tucker ...Kevin Spacey torna a vestire i panni di Frank Underwood in occasione di un'intervista YouTube con il presentatore americano Tucker Carlson. L'attore ha le idee chiare e si veste ...Dopo lo scandalo sessuale che lo ha travolto, l'attore torna in video in un'intervista tra realtà e finzione con Tucker Carlson ...