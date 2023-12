Kevin Spacey contro Netflix | “Esiste grazie a me e ‘House of Cards' ”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Dopo lo scandalo sessuale che lo ha travolto, l'attore torna in video in un'intervista in cui veste (a volte) i panni di Frank Underwoodtorna su YouTube in occasione del Natale e si scatena in un'intervista in cui veste i panni di Frank Underwood, il personaggio che lo ha reso una star in

Dopo lo scandalo sessuale che lo ha travolto, l'attore torna in video in un'intervista in cui veste (a volte) i panni di Frank Underwoodtorna su YouTube in occasione del Natale e si scatena in un'intervista in cui veste i panni di Frank Underwood, il personaggio che lo ha reso una star in tutto il mondo per l'...è tornato con un nuovo messaggio di Natale, pubblicato sul canale YouTube del giornalista Tucker ...Dopo lo scandalo sessuale che lo ha travolto, l'attore torna in video in un'intervista tra realtà e finzione con Tucker Carlson ...L’attore torna a parlare in una intervista concessa a Tucker Carlson e attacca Netflix: “Se ci pensi, sono stato fatto fuori da Netflix, ...