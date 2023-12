Kate Middleton e la foto inedita condivisa con i fan

Un dettaglio che ha conquistato persino, diventando l'elemento Anni Settanta da aggiungere a tagli scalati e onde morbide. Un trend sbarcato anche Oltreoceano, sfoggiato da Julia ...William esono più affiatati che mai in pubblico e non solo, ma qual è il successo del loro amore che sembra pronto a durare per sempree il principe William sono una delle coppie più salde e amate dai sudditi e dai fan in giro per il mondo. Sono tantissime, infatti, le persone che apprezzano i royals, tant'è che per ...Vestito corto in morbido satin grigio perla con collo alla coreana, spalle imbottite, maniche lunghe e schiena scoperta. Vestito monospalla midi aderente con scollo asimmetrico e spallina larga con ...Com’è Kate Middleton in privato A rivelarlo è stato un esperto reale, secondo il quale la principessa sarebbe “gentile e ...