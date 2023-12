Karim Benzema in Arabia è “Ben-Hazima” | il “figlio della sconfitta” So Foot

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)si è unito all’Al Ittihad quest’estate, ma l’ex giocatore del Real Madrid non si è ancora adattato al trasferimento. “So” scrive: Aspettava con fermezza il ricongiungimento con Cristiano Ronaldo, ma quando quest’ultimo ha segnato il primo rigorepartita per permettere all’Al-Nassr di rimettersi in carreggiata contro l’Al-Ittihad,non ha abbozzato il minimo sorriso, colpevole di un’azione avventata nella propria area. Sarà il primo regaloserata per l’Al-Nassr che non ha chiesto tanto (vittoria per 2-5) e l’ultima azione decisiva di Nueve. “Ben-” Esiliato inSaudita dall’estate,non ha avuto altrettanto successo. Con nove gol e cinque assist, le ...

