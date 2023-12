Juventus | Vlahovic a parte ma non preoccupa verso la Roma Locatelli e Chiesa parzialmente in gruppo

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Laprosegue la preparazione in vista del big match di sabato sera contro lache chiuderà l’anno 2023. All’allenamento odierno alla Continassa, però, non ha presoDusan. Il centravanti serbo infatti, ha subito una botta al piede e ha svolto un programma personalizzato. In ogni caso, le sue condizioni non destano particolarizioni e il serbo dovrebbe esserci contro i giallorossi. Anche Manuele Federicocercano di rientrare per l’ultima uscita del 2023 e hanno ripreso i primi lavori con i compagni con l’obiettivo di tornare a disposizione. SportFace.

“In quel gol c’è tanta voglia di vincere, aiutare la squadra e far felici i tifosi. Non è facile per un attaccante passare periodi senza gol, ma io ... (sportface)

Natale con vittoria per la Vecchia Signora. La Juventus si impone per 2 - 1 in casa del Frosinone , dopo una partita equilibrata e intensa, ... (247.libero)

Laprosegue la preparazione in vista dell'ultimo impegno del 2023, con la sfida contro la Roma ... All'allenamento odierno alla Continassa, però, non ha preso parte Dusan: l'attaccante, ...invece ha lavorato in palestra perché ha preso una botta forte al piede sinistro ma le sue condizioni non preoccupano: cammina senza zoppicare e dovrebbe tornare giovedì per l'allenamento al ...Ecco le ultime in casa Juventus: Chiesa e Locatelli verso il recupero, Perin torna a disposizione e Vlahovic si allena in palestra.Terminate le festività natalizie, torna la Serie A per l'ultima turno del 2023. La Juventus si appresta a vivere il big match di sabato 30 dicembre contro la Roma, a Torino. Infortunati e assenti: da ...