Juventus | Sky | 5 milioni al Buducnost per il classe 2006 Adzic | atteso per la firma

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Colpo di mercato della. Per cinqueai montenegrini della società bianconera, secondo quanto riferisce Sky Sport, si sarebbe aggiudicata il talentinoVasilije, centrocampista di qualità che nelle scorse settimane sembrava vicino al Bologna. Giuntoli e Manna hanno anticipato tutti e entro la prossima settimana il giocatore èa Torino per lasul contratto. SportFace.

Sale l’attesa per il big match Juventus-Napoli , ecco l’undici che il tecnico Mazzarri dovrebbe schierare contro i bianconeri. Cresce l’attesa per ... (napolipiu)

E’ in programma oggi , venerdì 8 dicembre 2023 alle ore 20.45, la partita Juventus-Napoli . Il match, valido per la quindicesima giornata del ... (ilcorrieredellacitta)

Il tecnico del Genoa Gilardino aveva già reso note le scarse probabilità che Retegui riuscisse a scendere in campo contro la Juventus e oggi, in ... (sportface)

Lo dice il difensore dellaGleison Bremer, al microfono diSport nel giorno del rinnovo di contratto con il club bianconero fino al 2028, a tre giorni dal big match con la Roma.Così il difensore dellaGleison Bremer, al microfono diSport nel giorno del rinnovo di contratto con il club bianconero fino al 2028.Sky conferma la notizia circolata in mattinata in Canada: c'è stato un colloquio tra il Montreal e Marco Donadel per il ruolo di allenatore del club di MLS.Allegri stupisce Di Bello: «E’ impressionante che solo la Juve tenga aperto il campionato». I complimenti del giornalista Di Bello, giornalista e conduttore di Sky Sport 24, ha fatto i complimenti all ...