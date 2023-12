Juve | le condizioni dei singoli in vista della Roma

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Laè al lavoro per la sfida di sabato sera contro lache chiuderà il 2023 dei bianconeri. Come appreso dantusnews24, Dusan Vlahovic non ha lavorato in campo insieme alla squadra a causa di una botta forte al piede sinistro. Nessun allarme però per l’attaccante, che domani mattina dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo in. Per quanto riguarda invece Locatelli e Chiesa, i due hanno svolto una parte di lavoro col gruppo nell’allenamento odierno.

... insomma le suenon preoccuperebbero più di tanto lo staff juventino. Allegri ha già in ... Il numero 16 da mezzala sta dando un grosso contributo allae dunque il tecnico livornese non ...In ogni caso, le suenon destano particolari preoccupazioni e il serbo dovrebbe esserci contro i giallorossi. Anche Manuel Locatelli e Federico Chiesa cercano di rientrare per l'ultima ...I dirigenti della Juventus si stanno già muovendo per dare ad Allegri i rinforzi per inseguire l'inter, il problema è il ...Oltre ai pensieri di calciomercato e all' affare Bonucci, la Roma prepara la prossima sfida di campionato contro la Juventus. La buona notizia in casa giallorossa riguarda le condizioni di Paulo Dybal ...