Juve | colpo Adzic! Accordo in chiusura | obiettivo averlo a Torino il prima possibile

Nuovo acquisto per il Granada , attualmente in zona retrocessione nella Liga. Prima mossa del nuovo direttore sportivo del club spagnolo, l'ex... (calciomercato)

La sua seconda avventura allasi è avviata progressivamente verso il tramonto. Età e infortuni da una parte, scelte tecniche dall'altra. A Euro 2020, come tutta la Nazionale, Bonucci ha vissuto ...Unsimile la scorsa estate poteva essere fatto dalla Roma con Marcos Leonardo, ma dallo ... ma anche a Felipe Anderson, finito nel mirino delladopo lo stallo per il rinnovo con la Lazio. ...Adzic Juve, accordo raggiunto col Buducnost: cifre e dettagli del colpo di mercato. Superata la concorrenza del Bologna La Juve ha superato la concorrenza del Bologna e di altre squadre raggiungendo l ...Come anticipato da Di Marzio, la Juventus ha chiuso per il 17enne centrocampista del Buducnost, Vasilije Adzic, inseguito anche dal Bologna. Per il ragazzo ...