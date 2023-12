Juve | Allegri recupera tre nomi per la Roma

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 dicembre 2023), buone notizie sul fronte dei recuperi in vista della: le condizioni di tre dei calciatori bianconeri Tra quattro giorni laaffronterà laallo Stadium nell'ultima partita di campionato del 2023 e, secondo Sky Sport, tre big bianconeri potrebbero tornare a completa disposizione di. Si tratta di Chiesa, Locatelli e Perin, per cui filtra ottimismo sul loro recupero a quattro giorni dalla sfida. Il primo aveva saltato la partita col Frosinone per un problema al tendine rotuleo, il secondo era uscito anzitempo a causa di una contusione e il terzo, acciaccato, era rimasto in panchina. Chiesa e Locatelli, tra domani e dopodomani, dovrebbero tornare in gruppo.