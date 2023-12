Jean Alesi è tornato a messa | la nuova veste da chierichetto per la notte di Natale – Il video

(Di mercoledì 27 dicembre 2023), uno dei leggendari piloti della Formula1, 201 Gp, a 59 anni sorprende tutti. Ha assistito alladiindialla Chiesa ambrosiana di Milano. Un ritorno alle origini, riporta il Corriere della Sera, che ricostruisce la vicenda. «Credo e prego sin da quando ero un ragazzino. I miei genitori decisero di mandarmi a studiare in un convento di frati vicino ad Avignone, visti i risultati scolastici, disastrosi. Ma questo è un tema che riguarda la mia vita privata», spiega l’ex pilota. «È accaduto quasi per caso. Con la mia compagna Anja – racconta– abitiamo poco distante dalla Chiesa di San Francesco da Paola, in via Manzoni a Milano e ogni anno assistiamo insieme alladi mezza. ...

