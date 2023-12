Jacobelli | «Inter | un fattore sottolinea la bravura di Inzaghi e la dirigenza»

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)in collegamento con gli studi di Sky Sport ha parlato della stagione dell’e più in particolare delladi Simonee lanerazzurra in vista della restituzione del prestito di Steven Zhang ad Oktree. GRANDI MOSSE – Xavieriparla del prestito che il presidente nerazzurro dovrà restituire ad Oaktree: «L’non sbaglia più un colpo, soprattutto a livello dirigenziale. A tutto questo bisogna aggiungere la capacità di operare così sul mercato senza dimenticare da che cosa l’venga attesa alla fine di maggio 2024, cioè la restituzione del prestito di Oaktree e Zhang che cerca partner o addirittura possibile acquirente. Questo dimostra ladi, della squadra ...

