Jacobelli | “Bisogna ricomporre i cocci dopo gli errori estivi”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)sulla situazione del Napoli Xavierai microfoni di Tmw ha parlato di attualità calcistica e anche della situazione del Napoli. A Napoli si può porre rimedio alla situazione attuale? “Le notizie ci parlano della volontà di intervenire sul mercato. I risultati però sono la conseguenza di scelte che sono state prese dalla società; quando si congeda il tecnico, si lascia andare il direttore sportivo e come nuovo allenatore si prende un elemento che, con tutto il rispetto, aveva alle spalle un esonero in Arabia Saudita ci sono delle conseguenze. Oracercare di, ma in questa situazione Mazzarri non ha colpe. Il primo compito sarà ricostruire la convinzione della squadra, anche se bisognerà ritrovare lo smalto senza Osimhen, che partirà per la Coppa ...

Gigio Donnarumma vuota il sacco nel corso di una diretta Instagram con Maria Luisadi ... "È dura, non è facile peròestraniarsi da tutto. Non è facile, siamo umani, è normale leggere ...Gigio Donnarumma vuota il sacco nel corso di una diretta Instagram con Maria Luisadi ... "È dura, non è facile peròestraniarsi da tutto. Non è facile, siamo umani, è normale leggere ...Il direttore Xavier Jacobelli è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare vari temi di attualità calcistica durante l’Editoriale.Xavier Jacobelli ha messo in evidenza la situazione difficoltosa che sta vivendo il Milan, con un occhio sul Napoli di mister Walter Mazzarri.