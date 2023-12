Israele | Iran all’Onu dopo l' uccisione di Mousavi | “Diritto a rispondere con decisione”

Teheran continua a minacciare ritorsioni contro Israele dopo l’uccisione in un raid in Siria del generale Razi Moussavi L'articolo Gaza , la diretta ... (ilfattoquotidiano)

leggi anche Cosa rischia l'Italia se l'chiude il Mediterraneo Gli schieramenti di una guerraQuando si parla di una possibile guerra trabisogna tenere a mente il ...... i ribelli appoggiati dall'nello Yemen, lanciati il 26 dicembre. Questo mentre i leader della ...e droni contro navi commerciali e navali nel Mar Rosso nel tentativo di costringerea porre ...Attaccato il campo profughi di Nur Shams, a est di Tulkarem. Delegazione palestinese attesa al Cairo per colloqui su dopoguerra a Gaza ...La guerra in Medioriente non si è arrestata neanche durante le festività. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in un ...