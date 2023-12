Israele-Hamas | attaccato campo profughi in Cisgiordania | almeno 6 morti

... come riconoscere i sintomi e cosa fare Il nuovo numero di Wired in edicola parla dei padroni del mondo Le notizie per capire cosa sta succedendo in Medio Oriente traLa guerra in ...Attaccato con un drone il campo profughi di Nur Shams, a est di Tulkarem Almeno sei palestinesi sono morti in un attacco con un drone che ha colpito il campo profughi di Nur Shams, a est di Tulkarem, ...Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...A sessantanove anni, dunque, una volta in pensione (lavorò per l’Agenzia ebraica per salvare le comunità ancora in pericolo nel mondo arabo e nell’Europa orientale e per la Ort, la scuola di ...