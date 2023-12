Israele e la lunga battaglia a Gaza | guerra ancora per molti mesi

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tel Aviv, 26 dic. (Adnkronos) - Ladicontro Hamas? "Sarà una", al momentolontana dal concludersi. Ad assicurarlo è il primo ministro Benjamin Netanyahu. Le parole del premier sono arrivate dopo aver ribadito, spiega la Cnn, l'impegno dello Stato Ebraico nello sforzo bellico, affermando che l'esercito sta "intensificando" le operazioni all'interno della Striscia. A fare il punto nella giornata di oggi, anche il capo delle forze armate israeliane, il generale Herzi Halevi, che ha spiegato come le operazioni nel sud e nel centro disi stanno allargando mentre si è vicini allo smantellamento dei battaglioni di Hamas nella parte settentrionale della Striscia. Ma, ha avvisato il generale, ladurerà ...

(Adnkronos) – Continua anche in queste ore la lunga trattativa sul testo della risoluzione Onu per la sospensione dei combattimenti e l’aumento ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – Continua anche in queste ore la lunga trattativa sul testo della risoluzione Onu per la sospensione dei combattimenti e l’aumento ... ()

John Kirby: "Biden in contatto con i negoziatori. Non c'è ancora un testo da votare, stiamo lavorando sul linguaggio". E anticipa: "Israele ha ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 22 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Continua anche in queste ore la lunga trattativa sul testo della risoluzione Onu per la sospensione ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Continua anche in queste ore la lunga trattativa sul testo della risoluzione Onu per la sospensione dei combattimenti e l’aumento ... (ildenaro)

Le notizie di lunedì 25 dicembre sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Secondo il ministero della Sanità della Striscia, il «bilancio ... (corriere)

Da Netanyahu al capo delle forze armate israeliane, le previsioni sui tempi del conflitto La guerra dia Gaza contro Hamas "Sarà unabattaglia", al momento ancora lontana dal concludersi. Ad assicurarlo è il primo ministro Benjamin Netanyahu . Le parole del premier sono arrivate dopo ...... la difesa tutt'altro che ambigua dell'Ucraina e, almeno finora, delle ragioni dinella ... Secondo, non è esatto che Prodi non fosse membro del Parlamento nel corso della suaesperienza ...Da Netanyahu al capo delle forze armate israeliane, le previsioni sui tempi del conflitto ...Portacontainer dell’armatore italo-svizzero centrata dai miliziani yemeniti. Ucciso pasdaran in Siria, Raisi: "Tel Aviv cominci il conto alla rovescia".