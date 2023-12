Israele | cosa sono i campi profughi palestinesi che sta invadendo

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)sorti nel 1948 e in attesa di una risoluzione del conflitto israelo-palestinese sitrasformati in città. A Gaza ce ne8 e le condizioni di vitaestremamente precarie

John Kirby: "Biden in contatto con i negoziatori. Non c'è ancora un testo da votare, stiamo lavorando sul linguaggio". E anticipa: "Israele ha ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 22 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Continua anche in queste ore la lunga trattativa sul testo della risoluzione Onu per la sospensione ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Continua anche in queste ore la lunga trattativa sul testo della risoluzione Onu per la sospensione dei combattimenti e l’aumento ... (ildenaro)

... comunque, spiega che esistono pagine non ancora chiare supotrà significare l'allargamento ... la rivalità commerciale, tecnologica e politica tra Usa e Cina e, in ultimo, il conflitto in...Il contesto La guerra trae Hamas ha riacceso le preoccupazioni sul modo in cui le ...che l'azienda ha definito ingiusta e inaccurata. Ma, come evidenzia il New York Times , le accuse ...Intel ha stretto un accordo con Israele per la costruzione di una nuova fabbrica a Kiryat Gat, nei pressi di Gaza, adiacente alla Fab 28. La costruzione del nuovo stabilimento prevede un investimento ...Il ministro della Difesa Yoav Gallant certifica che il conflitto è ormai regionale. Ancora pesanti raid nella Striscia, mentre sul Wall Street Journal il premier israeliano dice la sua sul futuro di G ...