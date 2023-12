Israele bombarda campo profughi in Cisgiordania | almeno 6 morti

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Attaccato con un drone ildi Nur Shams, a est di Tulkaremsei palestinesi sonoin un attacco con un drone che ha colpito ildi Nur Shams, a est di Tulkarem, in. E' quanto riferisce l'agenzia palestinese Wafa, secondo cui tra le vittime dell'operazione israeliana c'è un

Israele ha sistematicamente bombardato aree e territori che aveva indicato come sicuri per i palestinesi , e verso i quali aveva spinto i civili di ... (tpi)

25 dic 08:00 Esercito di Israele bombarda obiettivi di Hezbollah in Libano L'esercito israeliano ha bombarda to postazioni di Hezbollah nel sud del ... (247.libero)

Attaccato con un drone il campo profughi di Nur Shams, a est di Tulkarem Almeno sei palestinesi sono morti in un attacco con un drone che ha colpito il campo profughi di Nur Shams, a est di Tulkarem, ...Dal 7 ottobre, oltre 23.000 persone sono state uccise a Gaza , ine nella Cisgiordania occupata. Quasi 8.000 risultano dispersi e si teme siano sepolti sotto le rovine degli edifici ...(Adnkronos) - Almeno sei palestinesi sono morti in un attacco con un drone che ha colpito il campo profughi di Nur Shams, a est di Tulkarem, in Cisgiordania. E' quanto riferisce l'agenzia palestinese ...Martedì l’esercito israeliano ha detto di aver esteso l’invasione di terra della Striscia di Gaza ai campi profughi che si trovano nella zona centrale del territorio: negli scorsi giorni aveva pesante ...