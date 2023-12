Ispirata all' omonimo romanzo di Jules Verne Nel cast della serie c' è anche Giovanni Scifoni 

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) IldiIl giro del mondo in 80 giorni, pubblicato nel 1872, sbarca in tv. La prima puntatava in onda stasera alle 21.20 su Rai 2 e ha come protagonista David Tennant. NelScifoni. Si tratta del secondo adattamento televisivo, dopo il tentativo del 1989 con Pierce Brosnan che ha ottenuto tre nomination agli Emmy. Natale in tv e al cinema: 10 titoli da ...

(Adnkronos) – “Oggi dobbiamo ripensare il modo in cui creiamo bellezza. Per fare ciò, L’Oréal investe in quelle che definiamo Green Sciences , ovvero ... (nuovasocieta)

Percy Jackson è da record su Disney+ , ma in molti si chiedono chi interpreterà Medusa'interno della serie Tvai racconti di Rick Riordan. Interpretata dalla magnetica Uma Thurman in Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini, l'adattamento per il grande ...... serie distopica targata Apple TV con protagonista Rebecca Ferguson eddai romanzi di Hugh ... Tulsa King con Sylvester Stallone è la serie TV'ottavo posto della classifica: lo show ...In occasione delle feste, per celebrare i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino, CoopCulture e Dudi Libreria per bambini e ragazzi propongono una mini rassegna dedicata ai più piccoli, per accompagn ...Un'esclusiva selezione di cortometraggi creati dalle detenute del carcere femminile di Rebibbia, ispirati alla letteratura, in anteprima al Teatro Fausto Tozzi di Casaprota. Un'esperienza unica che sf ...