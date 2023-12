Io Canto Generation | stasera su Canale 5 la finale | le anticipazioni

A Io Canto Generation c’è Renato Zero super ospite della finalissima del talent show musicale condotto da Gerry Scotti , con in giuria Al Bano, ... ()

Per la prima serata in tv, mercoledì 27 dicembre su RaiUno alle 21.25 proporrà la visione del film “ Dumbo ”. Quando l’ex acrobata e star del circo ... (bergamonews)

Chi vincerà il baby talent show condotto da Gerry Scotti Ci sarà anche Renato Zero ospite Chi vincerà IoIn effetti non c'è un vero e proprio favorito, visto che i 12 concorrenti ...... e hanno contribuito a rendere il programma un successo per molti anche insperato, che ha vinto contro il competitor Io. Al timone della trasmissione, ancora una volta, Antonella ...Oggi, mercoledì 27 dicembre 2023, in prima serata su Canale 5, attesissimo ultimo appuntamento con Io Canto Generation ...Cosa vedere stasera in tv Dalla finale di «Io Canto Generation» su Canale 5 a «Fuori dal coro» su Rete 4, i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Oltre ...