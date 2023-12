Io Canto Generation | standing ovation per il tenorino Rocco Pepe e primi eliminati della finale

Leggi su today

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ultimo atto per Io, il talent show per giovanissime voci guidato da Gerry Scotti che celebra la suanella serata di mercoledì 27 dicembre. I dodici talenti rimasti in gara, per l’ultima puntata, non saranno più divisi in squadre ma si fronteggeranno uno contro l’altro...