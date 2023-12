Io Canto Generation 2023 streaming e diretta tv | dove vedere la finale su Canale 5

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) , 27 dicembreintv e inladi Io? Il talent show di5 con Gerry Scotti va in onda questa sera, 27 dicembrealle ore 21.25 con la. Chi sarà il vincitore? Si tratta di una nuova edizione dello storico talent show dedicato ai giovani prodigi della musica. I concorrenti sono ventiquattro ragazzi e ragazze, tra i 10 e i 15 anni, che verranno suddivisi in sei squadre e si affronteranno in una gara canora ad eliminazione per aggiudicarsi la vittoria. EccoIointv e ...

A Io Canto Generation c’è Renato Zero super ospite della finalissima del talent show musicale condotto da Gerry Scotti , con in giuria Al Bano, ... ()

Per la prima serata in tv, mercoledì 27 dicembre su RaiUno alle 21.25 proporrà la visione del film “ Dumbo ”. Quando l’ex acrobata e star del circo ... (bergamonews)

Oggi, mercoledì 27 dicembre, in prima serata su Canale 5, attesissimo ultimo appuntamento con Io, il talent show musicale condotto da Gerry Scotti , con la direzione artistica di Roberto Cenci . Io: la finale questa sera su Canale 5 Ospite speciale della serata ...Chi vincerà il baby talent show condotto da Gerry Scotti Ci sarà anche Renato Zero ospite Chi vincerà IoIn effetti non c'è un vero e proprio favorito, visto che i 12 concorrenti ...Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.Oggi, mercoledì 27 dicembre 2023, in prima serata su Canale 5, attesissimo ultimo appuntamento con Io Canto Generation ...