Inter | Sanchez verso l’addio già a gennaio?

Dopo la vittoria in casa contro il Lecce, l’Inter sarà impegnata in casa del Genoa per l’ultima sfida del 2023. Simone Inzaghi dovrà far fronte ... (inter-news)

...paio di mesi fa venne proposto all', e chissà che il suo entourage non possa riprovarci - o già l'ha fatto e noi non l'abbiamo scoperto - date le non garanzie che dannoe Arnautovic a ...L'nel frattempo prosegue con la caccia all'attaccante, indipendentemente dalla situazione di Alexis. Alexis- Calciomercato.itPunto interrogativo anche per quanto riguarda il ...Il cileno è tornato all’Inter l’estate scorsa dopo una stagione importante al Marsiglia. In scadenza a giugno, fin qui ha messo a segno 2 gol in 12 partite Nelle scorse ore si sono… Leggi ...Marotta è vicino a chiudere un nuovo colpo in attacco per l'Inter a costo zero: in arrivo una punta di valore internazionale e molto ambita.