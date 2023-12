Inter | mossa in attacco a gennaio solo in un caso | progetti futuri – SM

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Le intenzioni dell’per il mercato disembrano essere sempre più chiare. L’vento per l’ci saràin un. Tutto il resto fa parte di un progetto futuro, non molto lontano. NOMI DEL FUTURO – L’ha fretta divenire nella finestra invernale di mercato, ma non per l’. Sulla situazione del reparto offensivo nerazzurro informa Daniele Miceli, ospite nello studio di SportMediaset: «Arrivano conferme sul fatto che l’ha pienissima fiducia di Alexis Sanchez e Marko Aranutovic. Non dovrebbevenire in, a meno che il cileno non accetti una delle offerte ricchissime che ha dall’Arabia Saudita. In quel ...