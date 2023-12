Inter-Buchanan | “Ecco cosa manca per l’accordo”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L’è pronta a investire una decina di milioni per prendere l’esterno canadesedal Club Brugge:è vicino ma non ancora sicuro Il giornalista di fedeista Fabrizio Biasin ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del calciomercato dell’ai microfoni di TvPlay. La firma di Libero si è concentrato sul possibile acquisto di Tajon, spiegandoaffinché l’formalizzi l’acquisto.(LaPresse)“non è chiuso“, ha dichiarato Biasin. “La richiesta del Bruges è di 10 milioni di euro più 2 di bonus. Mentre l’ha offerto 8 più bonus. Non è questione di ore ma la sensazione è che a breve si possa arrivare a un accordo. ...

C'è chi dice chesarà una delusione per l'e la critica va a partire dal comportamento aggressivo e lo conferma l'ex bandiera del Bruges Gert Verheyen: 'Quando era arrivato al Bruges ...Le ultime notizie per Roma,e Juventus Bonucci,, Koopmeiners, Phillips: tutte le ultime news di calciomercato per Roma,e Juventus.L’Arabia Saudita chiama di nuovo in nerazzurro per l’ultimo ballo lontano da Milano: trattativa avanzata, l’affare si fa ...Calciomercato Inter: È Tajon Buchanan il primo colpo in entrata dei nerazzurri, il canadese arriverà per una cifra complessiva intorno ai 10 milioni di euro.