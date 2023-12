Inter | Buchanan è il primo colpo | cosa manca per chiudere

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) MILANO - Avanti tutta per: trattativa ad oltranza con il Bruges e intesa che si avvicina sempre di più. Insomma, non sarebbe una sorpresa se il canadese dovesse varcare i cancelli della ...

L' Inter continua il suo pressing per Tajon Buchanan , l'esterno individuato per colmare il vuoto lasciato dall'infortunio di Juan... (calciomercato)

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’ Inter . Di seguito, in ante Prima , ... (inter-news)

L’Inter accelera per Tajon Buchanan. Il Bruges non farà muro e a metà strada i due club troveranno l’accordo definitivo. L’ arrivo a Milano è ... (inter-news)

MILANO - Gert Verheyen , storica bandiera del Bruges e secondo marcature di tutti i tempi della squadra belga, avverte l': "è un talento, con qualche problema (ride, ndr) e uno strano carattere, almeno sul campo di gioco". Cosa vuol dire "Quando era arrivato al Bruges era la classica ala, destra o ...... l'è in agguato per fregiarsi la prossima estate delle prestazioni del centrocampista polaccoL'stringe i tempi per, la priorità in casa nerazzurra dopo l'operazione al tendine ...Ormai ci siamo: Tajon Buchanan può considerarsi virtualmente un calciatore dell'Inter. I nerazzurri hanno affondato il colpo per l'esterno del Bruges arrivando a dama con i belgi: ci sono da limare so ...Intervista a Gert Verheyen sull'obiettivo di mercato dell'Inter: "Potrà diventare più forte. Però dovrà diventare anche più continuo" ...