Intelligenza artificiale | una legge per dichiarare le fonti

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Adnkronos) – Due legislatori statunitensi hanno recentemente proposto unainnovativa volta a regolamentare il mondo dell’. La, denominata “AI Foundation Model Transparency Act”, è stata presentata dai Repubblicani Anna Eshoo e Don Beyer e mira a imporre ai creatori di modelli didi rivelare ledei dati di addestramento. Questo passo è essenziale per assicurare che i detentori dei diritti d’autore siano consapevoli dell’utilizzo delle loro informazioni. L’obiettivo principale della proposta è di indirizzare la Federal Trade Commission (FTC), in collaborazione con il National Institute of Standards and Technology (NIST), a stabilire regole per la trasparenza dei dati di addestramento. Le aziende che ...