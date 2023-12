Intelligenza artificiale | il regolamento europeo che non c’è

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Dopo avere più volte rinviato, arrivo al tema dell’. La proposta è il risultato sono “storici,” peccato che siano figli di un accordo di “compromesso” e “provvisorio” rispetto a unche ovviamente non esiste e, da quando ci sarà, ci vorranno altri due anni prima che entri in vigore. Leggendo quanto comunica ufficialmente in Consiglioè difficile non essere perplessi per almeno una buona ragione. Da ormai quasi dieci anni l’Unione Europea ha fatto delle norme il principale strumento per difendere la propria sovranità nella società dell’informazione e oggi, quando si trova di fronte a quella che minaccia di essere la più dirompente evoluzione tecnologica del nuovo millennio, tentenna. Un’esitazione che sembra essere figlia di contrasti tra i paesi membri perché qualcuno sembra ...

Storica azione legale nei confronti dell'. Il New York Times ha infatti annunciato di aver citato in causa OpenAI e Microsoft per presunta violazione del copyright, in quanto avrebbero utilizzato milioni di articoli ...Dopo avere più volte rinviato, arrivo al tema dell'. La proposta è il risultato sono "storici," peccato che siano figli di un accordo di "compromesso" e "provvisorio" rispetto a un regolamento che ovviamente non esiste e, da ...Investing.com -- Il New York Times ha fatto causa a OpenAI, la società che ha creato ChatGpt, e a Microsoft (NASDAQ: MSFT) per violazione del diritto d’autore. Secondo l’accusa, le due società avrebbe ...Il New York Times fa causa a OpenAI, la società a cui fa capo ChatGPT, e Microsoft per violazione del diritto di autore, aprendo un nuovo fronte dell'intensa battaglia legale ...