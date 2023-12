Inseguito dal Napoli | Arda Guler lascia il Real Madrid in prestito

(Di mercoledì 27 dicembre 2023), giovane stella del calcio turco, è arrivato aldi Carlo Ancelotti con grandi aspettative, ad oggi deluse. Il calciomercato delnon è stato certamente entusiasmante, anzi, ad oggi, la strategia basata sul low profile di Aurelio De Laurentiis non ha certamente pagato, tanto da far finire i vari Micheli e Meluso sul banco degli imputati. Troppi gli investimenti sbagliati e che non hanno pagato: da Natan a Cajuste, sino a Lindstrom, un investimento da oltre 25 milioni che oggi rappresenta un nervo scoperto per il patron dei campioni d’Italia, da sempre poco incline a sperperare denaro.dalin estate: si apre alper? Tra i vari nomi sondati dal d.s Meluso e dallo scouting ...

Gli è entra to in auto , lo ha picchia to, scaraventato in strada, e poi è fuggito via. notte choc per un uomo di 50 anni aggredito nella notte tra ... (ilcorrieredellacitta)

1969 a oggi, in questo periodo lo S&P 500 ha guadagnato in media l'1,3%, secondo i dati dello ... 'Dopo averin modo aggressivo l'aumento dei rendimenti negli ultimi mesi, la svolta del ...La polizia in tenuta antisommossa ha risposto sparando spray al peperoncino contro la folla, e ha poie picchiato vari manifestanti che si trovavano in centro, ma lontanimunicipio. ...19 su 20. Per la diciannovesima volta su venti sfide giocate in Serie A1, Scandicci si porta a casa il derby di Firenze. Lo fa in questo Santo Stefano molto speciale per la pallavolo femminile, con un ...Siciliani costretti sempre ad inseguire, alle reti di Ghiglione Castagnetti rispondono Nedelcearu, Di Francesco e Stulac ...