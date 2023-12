Infortunio Natan | si pensa ad un intervento chirurgico | la situazione

Napoli , infortunio per Natan e Lobotka : le ultime sulle loro condizioni Dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Roma, il Napoli di Walter ... (terzotemponapoli)

Le condizioni degli infortunati Natan , Lobotka e Lindstrom. tempi di recupero e preparazione contro il Monza. Aggiornamenti in tempo reale. Il ... (napolipiu)

...il tecnico di San Vincenzo deve far fronte alle squalifiche di Osimhen e Politano e l'... mentre Rrahmani e Juan Jesus al centro della retroguardia, complice l'assenza di. In cabina di ...Più grave l'diche ha subito una lussazione alla spalla. Il brasiliano potrebbe stare lontano dai campi per otto settimane. A ipotizzare i tempi di recupero è la Gazzetta dello Sport ...Sostenibilità, futuribilità, talento, esperienza. L’operazione che potrebbe portare Lazar Samardzic al Napoli risponde a tutti i requisiti fissati da Aurelio De Laurentiis nella politica aziendale. Ed ...La Gazzetta dello Sport ha fornito un aggiornamento sulle condizioni fisiche di Natan subito dopo l'infortunio ...