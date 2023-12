Infortunio Natan | ecco i tempi di recupero previsti

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Le condizioni degli infortunati, Lobotka e Lindstrom.die preparazione contro il Monza. Aggiornamenti in tempo reale. Il Napoli di Walter Mazzarri si prepara a affrontare il Monza senza poter contare su tre importanti giocatori:, Lobotka, e Lindstrom. Le condizioni e ididel brasilianosono al centro dell’attenzione, con l’indisponibilità del calciatore che potrebbe influenzare le prossime partite della squadra azzurra. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il brasilianosarà indisponibile per almeno un mese. Dopo la sosta natalizia, il Napoli ha ripreso gli allenamenti ieri pomeriggio al centro sportivo di Castel Volturno in vista della cruciale sfida contro il Monza. La mancanza ...

Più grave l'diche ha subito una lussazione alla spalla. Il brasiliano potrebbe stare lontano dai campi per otto settimane. A ipotizzare i tempi di recupero è la Gazzetta dello Sport ...Ma anche senza l'di, il centrale sarebbe arrivato lo stesso. L'assenza del sudcoreano si fa sentire eccome là dietro, la difesa del Napoli è la undicesima della Serie A: 21 gol ...Piove sul bagnato in casa Napoli: oltre al rendimento della squadra, decisamente scarso, si aggiungono alla lista delle sventure anche gli infortunati. Uno di questi è Natan, arrivato per sostituire K ...ForzAzzurri.net - Napoli, Mazzarri in emergenza contro il Monza Il Napoli e Walter Mazzarri dovranno fare i conti con le assenze, che contro il Monza saranno ben 7. Oltre ...