Infortuni Atalanta | novità sulla situazione di El Bilal | Toloi e Palomino

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Lain casaalla ripresa degli allenamenti odierni al Centro Bortolotti di Zingonia stamattina Oggi l’ha ricominciato ad allenarsi al Centro Bortolotti di Zingonia, e ci sono delleodierne in vista della gara casalinga contro il Lecce: soprattutto per quanto concerne la. Tutti in gruppo (compreso Kolasinac) ad eccezione di El, che hanno svolto lavoro differenziato ed individuale. Appuntamento a domani con un’altra seduta a porte chiuse.

La situazione in casa Atalanta tra allenamenti e questioni infortuni . Il punto con la partita contro il Rakow dietro l’angolo Oggi per l’ Atalanta ... (calcionews24)

Dal gol all’Inter che è valso i quarti di finale all’infortunio in Bologna-Atalanta : per Dan Ndoye dopo la gioia del primo gol in Italia c’è da ... (sportface)

Un giocatore dell'che non ha ancora esordito quest'anno causaè stato convocato per la Coppa D'Africa: la situazione. Gasperini (Ansa - Calciomercato.it)L'l'estate scorsa ha avuto modo di ...Una lunga sequela d'che deve indurre anche a delle riflessioni. Di Francesco sta ... Con Huijsen potrebbe approdare il terzino Zortea dell'. Sarebbero 2 innesti che darebbero respiro ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità.Concorrenza italiana per uno dei difensori finiti nella lista di Moncada e Furlani per il mercato di gennaio: l'operazione si può complicare.