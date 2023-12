Incidenti stradali | nel 2023 sono rimasti uccisi 434 pedoni

Clusone. Un’ edizione straordinaria in Val Seriana che segna un record per l’iniziativa: il progetto On the Road ha portato ben 33 studenti tra i 16 ... (bergamonews)

Un ragazzo di soli 16 anni, Michael Ruggieri , è morto la notte di domenica a Catania , nell’incrocio tra via Pietro Platania e via Delle Calcare, in ... (feedpress.me)

L'età delle vittimeLa Regione in cui sono avvenuti piùmortali per i pedoni è il Lazio, dove le vittime sono 73, di cui 42 solo a Roma. Dopo il Lazio ci sono Lombardia e Campania. Le persone più a ...Nel recente weekend delle Festività natalizie, la Questura del VCO ha intensificato le attività di controllo nell'ottica di prevenire, reati e assicurare la tranquillità pubblica. I controlli Sono stati impiegati numerosi equipaggi della Sezione Volanti, in interventi coordinati su tutto il territorio di Verbania ...Dal primo gennaio al 24 dicembre del 2023 in Italia, sono stati falciati e uccisi 434 pedoni. Una strage che non si è fermata nemmeno nell'ultima settimana, ...126 morti solo nella Capitale nell'ultimo anno. La regione detiene il record italiano di persone travolte e uccise per strada: 73, un sesto di tutti i pedoni morti in Italia ...